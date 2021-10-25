ESET обнаружил вирус, маскирующийся под приложение по мотивам "Игры в кальмара"

МОСКВА, 25 октября./ТАСС/. Эксперт по вредоносному ПО международного разработчика антивирусных решений ESET Лукаш Стефанко предупредил о вирусе, маскирующимся под приложение по мотивам "Игры в кальмара", сообщили в компании.

"Лукаш Стефанко обнаружил в Google Play приложение под название Squid Game, которое якобы предлагало поставить на заставку телефона картинку из нашумевшего сериала, а на самом деле зловредная программа, известная как Joker, подписывала пользователей на платные сервисы, а также могла перехватывать SMS-сообщения, список контактов и другую информацию, хранящуюся на устройстве", - говорится в сообщении компании.

В ESET уточнили, что приложение было загружено не менее 5000 раз, прежде чем Google обнаружил зловредное ПО и удалил.

"Однако даже после этого угроза от приложений, использующих имя популярной корейской драмы, не ушла", - добавили в ESET.

На данный момент в Google Play можно скачать более 200 одноименных приложений. Так как официального приложения "Игры в кальмара" пока не существует, мошенники не побоятся использовать это в свою пользу, считают в компании. Эксперты ESET предупреждают об этом пользователей и просят быть внимательными при скачивании новых приложений.

В ESET напомнили, что мошенники нередко пользуются популярностью фильмов, сериалов и сервисов. Так, ранее специалисты ESET предупреждали о трояне, маскирующимся под приложение Clubhouse.