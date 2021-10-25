ЦБ допускает, что прибыль банков в 2022 году будет ниже 2021 года

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Банк России допускает, что прибыль банковского сектора в 2022 году будет хуже результатов 2021 года. Об этом на брифинге сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

По итогам 2021 года регулятор прогнозирует рекордную прибыль банковского сектора - в районе 2,5 трлн рублей.

"Сделаем [прогноз по прибыли на 2022 год] в четвертом квартале, когда немного ситуация прояснится. <…> Пока выглядит так, что следующий год тоже должен быть достаточно хорошим. Возможно, по марже будет чуть-чуть сокращение. Может быть, что будет результат хуже этого года, может быть. Но надо прикинуть на цифрах, в четвертом квартале сделаем более точный прогноз", - сказал Данилов.

За январь - сентябрь 2021 года российские банки получили чистую прибыль в размере 1,9 трлн рублей, что на 65% больше результатов аналогичного периода 2020 года. При этом чистая прибыль сектора в сентябре составила 196 млрд рублей, что почти на 20% ниже, чем в августе (244 млрд рублей). Снижение, по данным ЦБ, связано в том числе с отрицательной переоценкой ценных бумаг (главным образом ОФЗ) на фоне роста ключевой ставки.