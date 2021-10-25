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Авиакомпания S7 в ноябре запустит рейсы из регионов в Таиланд

С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами, в числе которых Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Авиакомпания S7 в ноябре запустит рейсы на Пхукет из Иркутска, Новосибирска и Владивостока. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Из Иркутска на Пхукет полеты будут выполняться раз в неделю по четвергам начиная с 11 ноября, <...> из Новосибирска на Пхукет полеты будут выполняться раз в неделю по субботам начиная с 13 ноября. <...> Из Владивостока на Пхукет полеты будут выполняться раз в неделю по понедельникам начиная с 15 ноября", - отмечается в сообщении.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что с 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение еще с девятью странами, в числе которых Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция. Сейчас въезд в Таиланд возможен только для россиян, привитых вакциной от коронавируса "Спутник V".

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ТаиландРоссия
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