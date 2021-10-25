Дополнительно более 100 малонаселенных пунктов подключат к интернету до конца 2021 года

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Дополнительно 129 населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек подключат к интернету до конца 2021 года. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.

"Дополнительно 129 населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек подключат к интернету до конца 2021 года согласно проекту приказа Минцифры России "О внесении изменений в перечень населенных пунктов с населением от ста до пятисот человек, в которых должны быть установлены точки доступа, в том числе точки доступа, которые должны быть оборудованы средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, утвержденный приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.08.2020 № 403", - сообщили ТАСС в Минцифры.

Там добавили, что ранее эти населенные пункты не подходили под критерии приказа: население либо превышало численность, либо было меньше.

В министерстве также уточнили, что, кроме того, изменения в приказе предусматривают до конца года установку базовых станций в 887 населенных пунктах вместо таксофонов, которыми население мало пользовалось.