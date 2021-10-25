МЭР: при создании моделей экономического развития в СКФО необходимо комплексное видение

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Разработка и создание моделей экономического развития в регионах Северного Кавказа должны учитывать комплексное видение округа с точки зрения развития и достижимости планируемых показателей. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития РФ по итогам обсуждения моделей экономического развития в кабмине.

В координационном центре правительства на совещании под председательством вице-премьера РФ Александра Новака главы республик Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии-Алании, Чечни, Ингушетии и Ставропольского края представили приоритетные проекты для включения в модели экономического развития Северного Кавказа.

"Нужно обобщить все программы и сформировать комплексное видение Северного Кавказа с точки зрения развития и достижимости планируемых показателей. Важно рассмотреть, какими существующими мерами можно будет наполнить модели экономического развития регионов. Наша основная задача - увязать региональные инициативы и позиции федеральных органов власти, связать запрос с существующими инструментами", - заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

По его словам, модель экономического развития региона - это аналитический инструмент, создающий основу для принятия управленческих решений, формирования планов и программ, направленных на достижение национальных целей в экономике. Как отмечается, на данный момент республики объединяет значительная зависимость экономик от бюджетного сектора и высокая зависимость региональных бюджетов от федерального. Кроме того, наблюдается высокий уровень безработицы, низкая вовлеченность банков в работу с инвестиционным портфелем регионов, значительный уровень неформальной занятости за пределами бюджетного сектора.

По итогам совещания Новак поручил доработать приоритетные проекты экономического развития республик совместно с профильными ведомствами. "Необходимо продолжать поиск и анализ важных для регионального развития проектов. <...> Со стороны правительства мы продолжим оказывать поддержку каждому из регионов, который принимает активное участие в формировании собственных моделей развития и ставит перед собой амбициозные цели по повышению уровня социально-экономического развития", - подчеркнул вице-премьер.