Синдикат банков РФ увеличит лимит кредитования для "Арктик СПГ - 2" до €5,7 млрд

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Компания "Арктик СПГ - 2", реализующая одноименный проект по строительству СПГ-завода мощностью 19,8 млн тонн в год, подписала дополнительное соглашение с синдикатом российских банков об увеличении максимальной суммы финансирования до €5,7 млрд в рамках кредитной линии сроком на 15 лет, говорится в сообщении компании.

В пул банков входят Сбербанк, Газпромбанк и его дочернее общество Bank GPB International S.A., а также государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" и банк "ФК Открытие".

"Дополнительное соглашение с российскими банками подписано в рамках продолжения привлечения внешнего финансирования для реализации проекта "Арктик СПГ - 2". Окончательный размер привлекаемого у российских банков финансирования в пределах максимальной суммы до €5,7 млрд будет определен при завершении формирования международной части внешнего финансирования проекта", - говорится в сообщении.

Проект "Арктик СПГ - 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год, каждая на основаниях гравитационного типа. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 1 декабря 2018 года, запасы этого месторождения по российской классификации составили 1,978 трлн кубометров природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт СПГ.

Запуск первой линии планируется в 2023 г., второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно. Помимо "Новатэка" (60%), участниками проекта являются китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec (у всех по 10%).