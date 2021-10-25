Роскомнадзор подтвердил частичную оплату штрафов Google

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор подтверждает частичную оплату штрафов американской компанией Google в России. Об этом журналистам в понедельник сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин по итогам онлайн-встречи представителей корпорации с депутатами Госдумы.

"Коллеги [Google] подтвердили, что, да, мы оплачиваем все штрафы", - сказал Субботин. Ранее Google был оштрафован в России на 32,5 млн рублей за несколько нарушений законодательства.

Вместе с тем Субботин отметил, что информацию по оплате всех штрафов следует уточнить в суде. "По моей информации, они оплатили сумму в объеме 9 млн рублей за неполную фильтрацию запрещенного в РФ контента выдачи", - сказал он.

Российский суд определит сумму оборотного штрафа для американской компании Google за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации, заявил Субботин.

"Протокол еще не составлен. Не стал бы сейчас говорить об оборотном штрафе для Google. Закон не подразумевает разделение на российскую или мировую выручку. Это очень важно. Решит суд", - сказал он, отвечая на вопрос о методологии подсчета суммы оборотного штрафа.

Как сообщил ТАСС Субботин, с начала 2021 года было составлено 16 протоколов в отношении Google за неудаление запрещенной в РФ информации.

Ранее он сообщал, что составление протоколов планируется 27 октября. Речь может идти о доле штрафа от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании.

В середине сентября Субботин также сообщал, что Роскомнадзор готов применить оборотные штрафы в отношении Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента.