Путин поручил проработать вопрос исключения возможности продажи просроченных продуктов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Правительство должно к декабрю 2021 года проработать вопрос об исключении технической возможности продажи просроченных или незаконно введенных в оборот продуктов. Как сообщается в понедельник на сайте Кремля, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

"[Обеспечить] проработку вопроса исключения технической возможности продажи пищевой продукции в случае незаконного введения ее в оборот или истечения сроков годности. Доклад - до 1 декабря 2021 года", - говорится в поручении, адресованном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Эта работа должна быть проведена правительством в рамках завершения создания системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции путем формирования комплексного механизма ее прослеживаемости на основе имеющихся государственных информационных систем, указано в документе.

Путин также потребовал от кабинета министров завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции.

"Для обеспечения населения качественными продуктами питания правительству РФ завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции посредством формирования комплексного механизма ее прослеживаемости на основе имеющихся государственных информационных систем", - говорится в перечне поручений главы государства.

Нормы рационального питания

Кроме того, глава государства распорядился актуализировать рекомендации по рациональному питанию с учетом актуальной структуры населения страны.

"Правительству РФ совместно с Российской академией наук обеспечить актуализацию и взаимоувязку с учетом текущей возрастно-половой структуры и структуры профессиональной занятости населения норм физиологических потребностей в энергии и веществах, а также перечня рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов", - говорится в сообщении.

Путин также поручил привести в соответствие с этими нормами показатели по продовольственной безопасности, содержащиеся в документах стратегического планирования РФ. Выполнить поручение необходимо в срок до 1 января 2022 года.