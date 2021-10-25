Минсельхоз сообщил, что регионы довели до получателей 69,3% федеральных субсидий

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Регионы довели до получателей 69,3% федеральных субсидий, что составляет 85,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг доведения бюджетных ассигнований на государственную поддержку агропромышленного комплекса страны. По состоянию на 21 октября в субъекты Российской Федерации перечислено 124,1 млрд рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 85,9 млрд рублей", - отмечает министерство.

По данным Минсельхоза, лидерами среди субъектов РФ по этому показателю являются Кировская область (95,9%), Магаданская область (95,8%), Республика Коми (94,8%), г. Санкт-Петербург (94,8%), Ненецкий автономный округ (94,4%), Чукотский автономный округ (94%), Республика Марий Эл (90,8%), Республика Мордовия (90,2%), Сахалинская область (90%), Омская область (89,6%), Челябинская область (87,1%), Вологодская область (87%).

Вопрос доведения государственной поддержки до получателей находится на постоянном контроле министерства, заверили в Минсельхозе.