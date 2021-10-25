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Bloomberg: компания Hertz заказала у Tesla 100 тыс. электромобилей

Покупка принесет Tesla около $4,2 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Американская компания Hertz Global Holdings Inc, считающаяся одной из старейших в мире фирм по прокату автомобилей, заказала у компании Tesla 100 тыс. электромобилей. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило в понедельник агентство Bloomberg, напомнив, что всего лишь четыре месяца назад Hertz вышла из банкротства.

Данный заказ, по сведениям агентства, является первым шагом в реализации плана компании по электрификации своего автомобильного парка, предоставляемого в аренду.

Эта покупка - крупнейшая на рынке электромобилей - сулит Tesla прибыль в объеме около $4,2 млрд, заявили агентству на условиях анонимности лица, осведомленные об этой сделке.

Электромобили, как планируется, будут поставлены в течение следующих 14 месяцев и станут доступны для аренды в представительствах компании в США и ряде европейских стран. В рамках проекта арендаторы электромобилей смогут воспользоваться пунктами зарядки Tesla, а также инфраструктурой Hertz, которая будет создана в обозримом будущем.

В перспективе компания намерена перевести на электрическую тягу почти весь свой автомобильный парк, насчитывающий около полумиллиона легковых и грузовых автомобилей, предоставляемых в аренду в 150 странах мира, включая Россию.

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