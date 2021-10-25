Предприятия Якутии запускают производство медицинского кислорода

ТАСС, 25 октября. Компания "Кислород Якутии" начала производство медицинского кислорода для медучреждений республики. Еще одно предприятие - компания "Сахаагроплем" - проходит процедуру согласования для запуска производства. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее регион обеспечивался только привозным медицинским кислородом, из Хабаровского края. Две недели назад глава региона Айсен Николаев на правительственном совещании потребовал от подчиненных решения вопроса с производством медицинского газа.

"Многолетнюю практику по завозу медицинского кислорода извне поменяют на собственное обеспечение. Лицензия на изготовление жидкого медицинского кислорода имеется только у ООО "Кислород Якутии" (г. Нерюнгри), первые 8 т кислорода этой компании уже доставили в Якутск на прошлой неделе. Также планируется открытие филиала компании "Кислород Якутии" в Якутске. Еще одно республиканское предприятие - "Сахаагроплем" - направило заявку в Минпромторг РФ, также предприятию необходимо пройти регистрацию в АИС Росздравнадзора, для этого заявку также рассматривают в Минздраве РФ", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время, чтобы обеспечить все медучреждения республики кислородом, продолжаются поставки из Хабаровска. "В целях бесперебойной доставки кислорода, в том числе во время ледостава, разработан посуточный план-график потребности, доставки и хранения кислорода в Якутск. <…> Министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с районными администрациями организовали сопровождение автотранспорта, перевозящего жидкий медицинский кислород до Якутска", - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Дополнительно по поручению главы региона Айсена Николаева в медучреждения республики будут закуплены кислородные станции, добавили в Минздраве Якутии.