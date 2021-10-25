Цветочный бизнес попросил Сергея Собянина разрешить торговлю в нерабочие дни

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент Ассоциации цветочного ретейла Артем Николашин направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением разрешить цветочным магазинам торговлю в нерабочие дни при условии обслуживания не более одного посетителя в зале. Об этом говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Просим разрешить осуществлять торговлю в период введения ограничений в следующем формате: обслуживание не более одного посетителя в торговом зале; сотрудник магазина привит двумя компонентами вакцины от COVID-19. Также просим рассмотреть возможность включить свежесрезанные цветы в категорию товаров первой необходимости", - отмечается в письме.

В случае закрытия магазинов по продаже свежих цветов отрасль "может просто не восстановиться в связи с тем, что реализовать запас товара за несколько дней не представляется возможным", указал автор обращения.

Как пояснил Николашин, процесс поставки товара непрерывный и идет на основании международных контрактов, отменить которые возможно только с предварительным уведомлением поставщиков за 2-3 недели. "Таким образом, часть товара только находится в пути и прибудет в Россию в период полного закрытия магазинов непродовольственных товаров, что приведет к полной гибели товара", - добавил он.

Член правления Ассоциации цветочного ретейла Иван Утенков сказал ТАСС, что цветы - "это единственный скоропортящийся товар в непродовольственном сегменте, который попал под закрытие в нерабочие дни в столице". "Мы вынуждены будем списать все цветы, которые есть в наших магазинах и которые придут. Нужно уведомить своих поставщиков из Эквадора, Африки, Кении и других стран за 2-3 недели - столько времени нужно, чтобы прекратить поставки. И ровно столько же, чтобы их возобновить. Поэтому я считаю крайне важным дать возможность цветочному бизнесу существовать хоть как-то. В данном случае есть предложение: ограничить возможность нахождения в торговом зале одним клиентом, а обслуживать гостей должен вакцинированный персонал", - сказал он.

По словам Утенкова, цветочный магазин в среднем имеет от 20 до 40 чеков в день, поэтому "обязательства с точки зрения социальной дистанции выполнить не проблема".

О нерабочих днях в Москве

В Москве нерабочие дни устанавливаются с 28 октября по 7 ноября. На это время приостанавливается работа всех предприятий и организаций. Исключение - организации, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, и предприятия непрерывного цикла.