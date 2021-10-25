Путин подписал закон об исполнении бюджета Пенсионного фонда России за 2020 год

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2020 год. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, бюджет ПФР исполнен по доходам за 2020 год в объеме 10 трлн 303 млрд рублей (или 115,3% от показателей, утвержденных в законе о бюджете фонда). По накопительной составляющей доходов поступило 44,4 млрд рублей, что на 16,3 млрд рублей меньше суммы за 2019 год. На выплату страховой пенсии поступило 5 трлн 448 млрд рублей страховых взносов, на выплату накопительной пенсии - 213,9 млн рублей.

Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные управляющими компаниями, составили 19,62 млрд рублей. Доходы от инвестирования средств резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию зафиксированы в размере 8,655 млрд рублей.

За 2020 год исполнение бюджета ПФР по расходам составило 9,727 трлн рублей при утвержденной сводной бюджетной росписи в сумме 9,875 трлн рублей (98,5%), что на 1,1 трлн рублей больше, чем в 2019 году. Расходы, связанные с выплатами страховых пенсий, были на уровне 7,414 трлн рублей, накопительных пенсий - 991,6 млн рублей.

За 2020 год страховые пенсии выросли на 5,8% к уровню 2019 года. Средний размер страховой пенсии по старости на конец 2020 года составил 15 тыс. 978 рублей.

Исполнение бюджетов ФОМС и ФСС

Также Путин подписал законы об исполнении бюджетов Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) за 2020 год.

По доходам бюджет ФОМС исполнен в сумме 2,392 трлн рублей, это 101,1% от утвержденного размера (2,367 трлн рублей). По сравнению с 2019 годом доходы увеличились на 268,7 млрд рублей (12,7%). Расходы бюджета фонда за 2020 год составили 2,36 трлн рублей, это 99,7% от утвержденного объема и от уточненной сводной росписи (2,368 трлн рублей). Показатель вырос на 7,9% по сравнению с 2019 годом.

Доходы Фонда социального страхования, согласно финансовому отчету, в целом сложились в сумме 903,411 млрд рублей. Это 111,3% от показателей, утвержденных федеральным законом. Расходы бюджета фонда в 2020 году составили 1,038 трлн рублей - 131,8% к показателям федерального закона и 94,3% к ассигнованиям, установленным бюджетной росписью. По сравнению с 2019 годом они увеличились на 40,7%. Общий дефицит зафиксирован в размере 135,4 млрд рублей.

В частности, расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности составили 510,770 млрд рублей (или 171% к показателям федерального закона и 98,3% к бюджетной росписи). Это на 232,018 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Как отмечалось в пояснительной записке, превышение плановых уровней связано с выплатой пособий лицам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине в связи с распространением коронавирусной инфекции.