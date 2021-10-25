Производители гречки в Алтайском крае не ожидают роста цен на продукцию

БАРНАУЛ, 25 октября. /ТАСС/. Власти Алтайского края, который является регионом-лидером по производству гречихи, не прогнозируют повышения цен на гречневую крупу. В регионе отмечается снижение закупочных цен на сырье у сельхозпроизводителей, сообщил журналистам в понедельник зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов.

В ряде СМИ была распространена информация о планируемом повышении цен на ряд продуктов, в том числе на крупы: наибольший рост цен прогнозировался на гречку, наименьший - на рис. Сообщалось также о снижении объемов производства и качества гречки в Алтайском крае.

"Распространенная информация о снижении объемов производства и качества гречихи в Алтайском крае не соответствует действительности. Урожая гречихи в этом году достаточно для полного обеспечения предприятий по переработке, а также для отгрузки в другие регионы. <…> Повышение закупочных цен на зерно фиксировалось в начале октября, когда в крае на протяжении 15-18 дней шли осадки. Аграрии были вынуждены убирать зерно с высокой влажностью - 24-28%, что повлекло дополнительные затраты на сушку. В данный момент идет снижение закупочных цен на сырье у сельхозтоваропроизводителей", - сказал Лукьянов, отметив, что в этом году посевы гречки были увеличены до 555 тыс. гектаров.

Он отметил, что за последнюю неделю цена за тонну гречихи снизилась почти на 1,2 тыс. рублей по отношению к предыдущей неделе. При этом, по данным Алтайского центра оценки качества зерна, качество гречихи в этом сезоне не уступает 2019-2020 годам: зерно соответствует характеристикам I и II класса. Сбор урожая гречихи, по последним данным, составляет 560 тыс. тонн в бункерном весе, что соответствует уровню всего 2020 года при том, что уборочная кампания еще не завершена.

При этом на Юге России, где в промышленных масштабах выращивают рис и ожидают в этом году один из лучших урожаев за всю историю, допускают возможность ценовых колебаний в рамках общемировой продовольственной инфляции.

"Главный тезис состоит в том, что очень сильно в этом году выросла себестоимость зерна, очень резко выросли цены на удобрения, на агрохимию в целом. Государство должно бы пересмотреть систему госпомощи и увеличить господдержку производителей зерновых. Я думаю, что программы будут пересматривать. Объективно будет и высокая продовольственная инфляция и по итогам этого года, и, наверное, в следующем. Так на мировых рынках везде. Если будут попытки как-то спекулировать на этом, я думаю [Федеральной] антимонопольной службой это будет пресекаться, по крайней мере, в последние годы ФАС очень эффективно работала и пресекала таких предпринимателей, которые хотели на хайпе дополнительно заработать", - сообщил ТАСС учредитель Южного аграрного агентства Александр Гавриленко.

О производстве гречки и риса в российских регионах

Алтайский край - аграрный регион с самой большой площадью пашни в стране в 6,5 млн гектаров. Общие посевные площади в 2021 году составили 5,2 млн гектаров. Зерновыми и зернобобовыми занято порядка 3,3 млн га. Краснодарский край является основным аграрным регионом России, в общероссийском объеме производства риса занимает долю около 80%. Кубанский рис - самый конкурентоспособный в мире за счет экологичности, регион экспортирует агрокультуру в 25 стран мира.