Володин предложил направлять законопроекты о продлении КГН на антикоррупционную экспертизу

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что законопроекты, предусматривающие продление действия консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), следует направлять на антикоррупционную экспертизу. Об этом он заявил по итогам заседания фракции "Единая Россия" с министром финансов Антоном Силуановым, на котором было принято решение поддержать проект бюджета на 2022-2024 годы в первом чтении.

Тему КГН затронул председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, важно не допустить, чтобы лоббисты добились сохранения этого закона и чтобы подобные законопроекты не вносились, по крайней мере от фракции "Единая Россия". "Консолидированная группа налогоплательщиков должна прекратить это издевательство над страной", - сказал Андрей Макаров.

Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил направлять подобные законопроекты на экспертизу. "У нас с вами есть возможность направить на антикоррупционную экспертизу", - сказал председатель Госдумы. Он подчеркнул, что после того, как был принят закон о КГН, у регионов многие большие доходы ушли на федеральный уровень, и это необходимо компенсировать. Регуляторных мер много, это могут быть дотации, это могут быть субсидии. Но это может быть и регулирование налогового поля, указал председатель Госдумы.

КГН - добровольное объединение организаций, создаваемое для уплаты налога на прибыль с совокупного финансового результата всей группы. Режим КГН позволяет суммировать прибыли и убытки таким образом, что при налогообложении получается выгода. Предельный срок окончания действия договоров о создании КГН - не позднее 1 января 2023 года.