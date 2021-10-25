В Санкт-Петербурге изготовят паротурбинные установки для плавучих атомных станций

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Завод "Киров-Энергомаш" (г. Санкт-Петербург, входит в группу компаний "Кировский завод") изготовит восемь паротурбинных установок для четырех модернизированных плавучих энергоблоков (МПЭБ) для Баимской рудной зоны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба АО "Атомэнергомаш" - машиностроительного холдинга госкорпорации "Росатом".

"Паротурбинная установка - один из ключевых элементов силовой установки атомного плавучего арэнергоблока. Собственно, именно она отвечает за выработку блоком электроэнергии в необходимом для заказчика объеме. Поэтому выбор подрядчика для производства столь важного элемента МПЭБ - серьезный этап реализации проекта в целом", - рассказал ТАСС директор по судостроению и ОПЭБ АО "Атомэнергомаш" Владимир Аптекарев.

"Киров-Энергомаш" также примет участие в пусконаладочных работах и швартовых испытаниях МПЭБ.

Соглашение о поставке электроэнергии для обеспечения работы Баимского горно-обогатительного комбината было подписано между Росатомом и ООО "ГДК Баимская" в начале сентября на Восточном экономическом форуме в рамках реализации комплексного плана инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны. В рамках этого соглашения Росатом обязуется обеспечить электроэнергией крупнейший по оцененным запасам меди и золота проект на постсоветском пространстве. Атомфлот поставит четыре модернизированных плавучих энергоблока (МПЭБ) с установленной мощностью не менее 106 МВт каждый, с вводом в эксплуатацию в районе мыса Наглёйнын первых двух энергоблоков к началу 2027 года, третьего - к началу 2028 года, четвертого - к началу 2031 года. Общий объем инвестиций в проект по энергоснабжению составит свыше 150 млрд рублей.

Как сообщили в "Атомэнергомаш", из-за сжатых сроков реализации проекта корпус судна и большая часть оборудования будут произведены по проекту плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Корпус МПЭБ имеет аналогичные с ПАТЭС характеристики: длина - 144 м, ширина - 30 м, осадка - 5 м. Отличия заключаются в реакторной установке (вместо реакторов КЛТ-40С в МПЭБ предусмотрены реакторы РИТМ-200С), а также в более мощной турбогенераторной установке. Активная зона сможет работать до пяти лет без перезарядки. В отличие от ПАТЭС на МПЭБ не будет перегрузочного комплекса. Также потребуется меньше персонала для обслуживания плавучего энергоблока: если на ПАТЭС работают 336 сотрудников, то на МПЭБ понадобится порядка 120 человек.

Баимская медно-порфировая площадь принадлежит казахстанской KAZ Minerals. Ожидается, что Баимская начнет производство до конца 2027 года, годовая мощность переработки руды составит 70 млн тонн. Предполагаемый капитальный бюджет - около $8 млрд. Ресурсы месторождения Песчанка, расположенного в пределах Баимской, оцениваются по JORC в 9,9 млн т меди и 16,6 млн унций золота.