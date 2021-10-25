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Россия и Швейцария в ноябре обсудят пересмотр налогового соглашения

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Предложения по пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения обсудят на межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству России и Швейцарии, которая пройдет в ноябре. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"У нас будет межправкомиссия в ближайший месяц. Я туда еду, беру своих специалистов, и будем обсуждать этот вопрос", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос журналиста, состоялись ли уже переговоры со Швейцарией по налоговому соглашению.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияШвейцария
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