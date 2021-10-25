Инфляционные ожидания россиян в октябре достигли 13,6%

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в октябре выросли на 1,3 п. п. по сравнению с сентябрем и достигли 13,6%, следует из материалов ЦБ РФ, подготовленных по данным опроса ООО "инФОМ".

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 13,6% (+1,3 п. п. к сентябрю). Наблюдаемая населением инфляция в октябре также возросла, но осталась чуть ниже уровней июля - августа 2021 г. Еe медианная оценка составила 16,3% (+0,7 п. п.). Оценки ожидаемой инфляции в большей степени увеличились у респондентов без сбережений", - указывает Банк России.