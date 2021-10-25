Число продавцов из Татарстана на маркетплейсах выросло в пять раз с начала года

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Количество продавцов из Татарстана на маркетплейсах выросло за девять месяцев 2021 года в пять раз. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов на пленарном заседании Всероссийской конференции по электронной коммерции и интегрированным услугам в понедельник.

"В текущем году Татарстан демонстрирует темпы роста рынка электронной торговли, опережающие средние по округу и в целом по стране. За девять месяцев количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось в пять раз", - сказал Минниханов.

В пресс-службе бизнес-омбудсмена Татарстана уточнили, что в конце декабря 2020 года число татарстанских продавцов на маркетплейсах составляло 3,2 тыс. В конце сентября этот показатель превысил 16 тыс. человек.

"Как показали итоги дискуссий, проведенных в рамках Всероссийской конференции, опыт Татарстана в сфере развития eCom востребован на федеральном уровне. Наша задача - не снижать темпы работы, помочь татарстанским предпринимателям занять достойное место на рынке электронной торговли", - цитирует пресс-служба бизнес-омбудсмена республики Фарида Абдулганиева.