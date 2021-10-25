Стоимость поездок за границу в период нерабочих дней на Урале выросла в два раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Эксперты фиксируют в Свердловской области рост цен почти в два раза на массовые зарубежные направления в период нерабочих дней. Об этом сообщил ТАСС руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в понедельник.

"Действительно, внезапно возникшие каникулы подогрели и так существующий высокий спрос, потому что каникулярный период, осенние каникулы, это период высокого спроса, когда традиционно высокие цены не только у нас, но и у наших зарубежных партнеров. В том числе турецких и представителей отелей ОАЭ и так далее. Сейчас спрос действительно по зарубежным направлениям ажиотажный, фактически цена выросла в два раза по массовым направлениям", - сказал Мальцев, отвечая на вопрос о том, как изменился спрос на турпоездки в Свердловской области в период нерабочих дней.

Также он уточнил, что из европейских стран лидером спроса среди свердловчан является Венгрия, поскольку это единственная страна из зоны ЕС, которая выдает шенгенские визы в Екатеринбурге. Высокий спрос и высокая цена наблюдается в ОАЭ, Турцию и Египет. Среди российских регионов больше всего популярны Челябинская и Тюменская области. При этом, по словам Мальцева, у туристов есть определенные опасения, что регионы начнут ужесточать ограничения, связанные с ковидом.

В регионе с начала пандемии зафиксировано более 153 тыс. случаев коронавирусной инфекции, уже выздоровели более 139 тыс. человек, умерли порядка 7 тыс. жителей. С 25 октября QR-коды начали действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и спортивных объектах, с 30 октября в регионе будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев, при этом в зоны "ковид-фри" не пускают по тестам ПЦР.

Нерабочие дни ввиду пандемии в Свердловской области объявлены с 30 октября по 7 ноября. В регионе введена обязательная вакцинация для сотрудников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих.