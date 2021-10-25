Госдеп назвал Россию единственным способным сейчас помочь Европе поставщиком газа

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Американская администрация считает в настоящее время Россию единственным поставщиком природного газа на мировом рынке, способным значительно помочь Европе в преодолении энергетического кризиса.

"У меня нет сомнения, и это подтвердило МЭА [Международное энергетическое агентство], что единственным поставщиком, способным в настоящее время крупным образом повлиять на европейскую энергетическую безопасность нынешней зимой, является Россия", - заявил в понедельник на онлайн-брифинге для иностранных журналистов старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

"Они [россияне] могут увеличить объемы поставок. Им следует это сделать. Им следует это сделать быстро", - считает сотрудник внешнеполитического ведомства США. При этом он выразил мнение, что Москве для таких поставок следует использовать уже существующие газопроводы, а не готовящийся к эксплуатации "Северный поток - 2". "Им [россиянам] следует поставлять [газ] по существующим трубопроводам", - полагает Хокстин.