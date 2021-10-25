Первую сделку по продаже автомобиля при помощи цифрового юаня завершили на Хайнане

ХАЙКОУ, 25 октября. /ТАСС/. Первая на территории южной китайской провинции Хайнань сделка по продаже автомобиля при помощи цифрового юаня была завершена в конце октября. Об этом сообщило издание "Хайнань жибао".

По его данным, женщина по фамилии Чэнь приобрела автомобиль на новых источниках энергии в городе Цюнхай. "От момента, когда Чэнь просканировала специальный код, до завершения платежа не прошло и пяти секунд", - отмечает газета.

Указывается, что сделка состоялась при поддержке Управления науки, промышленности и информатизации города Цюнхай, а также региональных отделений Народного банка (центробанка) и Bank of China.

Как сообщил представитель автодилера, в настоящее время покупатели могут использовать цифровой юань для внесения аванса, первого взноса или арендной платы за транспортное средство. Он отметил, что это повышает скорость осуществления подобных операций и их безопасность.

КНР приступила к внедрению национальной виртуальной валюты в конце 2019 года. Цифровой юань - электронные деньги, централизованно выпускаемые Народным банком Китая. Они стоят столько же, сколько и обычные китайские бумажные банкноты. По планам центробанка страны, со временем цифровой юань должен заменить часть наличных в денежном обращении.

Расплатиться такой валютой в Китае пока можно только в определенных местах. С конца 2019 года цифровой юань тестируют в городах Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду, Пекин и новой экономической зоне Сюнъань недалеко от Пекина. В октябре 2020 года власти КНР добавили к ним города Шанхай, Чанша, Сиань, Циндао, Далянь и провинцию Хайнань. В настоящий момент цифровой юань доступен ограниченному числу пользователей: к концу июня было открыто около 20,9 млн частных и 3,5 млн корпоративных кошельков, а общий объем операций составил 34,5 млрд юаней (около $5,3 млрд). Планируется, что в ходе зимних Олимпийских игр в феврале 2022 года расплатиться цифровым юанем смогут спортсмены и гости соревнований.