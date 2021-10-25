Володин поручил изменить процедуру рассмотрения в Думе проектов бюджетов ПФР, ФОМС и ФСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Спикер Думы Вячеслав Володин поручил профильной комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы подготовить поправки в регламент работы палаты об изменении процедуры рассмотрения проектов бюджетов внебюджетных фондов на пленарном заседании палаты. Речь идет о проектах бюджетов Пенсионного фонда (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС), а также отчетов об исполнении бюджетов этих фондов. Об этом журналистам сообщил участник Совета Думы по итогам заседания в понедельник.

"На заседании Совета Думы при рассмотрении внебюджетных фондов <...> Вячеслав Володин предложил закрепить в регламенте норму о процедуре рассмотрения проектов фондов отдельно и после рассмотрения проекта бюджета на проектный период", - отметил участник заседания. По его словам, поручение подготовить соответствующие поправки дано главе думской комиссии по регламенту Виктору Пинскому. Как подчеркнул участник заседания Совета Думы, рассматривать проекты бюджетов внебюджетных фондов депутаты будут в отдельный день.

Как отметил Володин в ходе заседания Совета Думы, при обсуждении на прошлой неделе отчетов об исполнении бюджета за 2020 год и об исполнении бюджетов фондов депутаты "пришли к выводу и договорились, что есть целесообразность более детального рассмотрения как проектов бюджетов, так и отчетов об их исполнении". "Будем рассматривать их отдельно и только после рассмотрения федерального бюджета. Профильная комиссия должна подготовить необходимые поправки в регламент, чтобы эта норма заработала со следующего года", - подчеркнул Володин.

Как ранее отмечал Володин, бюджеты внебюджетных фондов - "очень содержательный вопрос, который требует и подготовки, и отдельного рассмотрения". По его словам, изменения в регламенте работы Думы позволят всесторонне обсудить как бюджеты фондов, так и отчеты по их исполнению.