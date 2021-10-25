Глава Минэнерго считает, что отключение Литвы от БРЭЛЛ является политическим решением

КАЛИНИНГРАД, 25 октября. /ТАСС/. Десинхронизация Литвы с энергокольцом БРЭЛЛ (интеграция энергосистем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы - прим. ТАСС) является политическим, а не экономическим решением. Такое мнение журналистам выразил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Я думаю, что ситуация после 2022-2024 годов расставит все на места, но то, что они задумались выйти из синхронной работы - это решение больше политическое, чем экономическое", - отметил министр.

Шульгинов пояснил, что темпы десинхронизации Литвы будут зависеть от ситуации на рынках Европы, в частности, газовом рынке. По его словам, возможно полное отключение, и в этом случае экспортных поставок электроэнергии из Калининградской области не будет. Однако не исключено, что Литва все же выделит определенный уровень нагрузки для потребителей, добавил глава Минэнерго РФ.

До недавнего времени линии электропередачи Литвы, как и других стран Балтии, были интегрированы лишь в восточном направлении в рамках единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Одновременно с синхронизацией через Польшу с ЕС Литва отключится от БРЭЛЛ. Окончание проекта синхронизации стоимостью около €1 млрд (75% затрат покроет ЕС) намечено на 2025 год. Вильнюс заявляет о необходимости его ускорения.

Как ранее отмечал министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, если синхронизация завершится лишь к концу 2025 года, и только после этого начнутся переговоры о десинхронизации с Россией, то процесс слишком затянется. В Литве считают, что эти переговоры можно начать после тестирования изолированной работы электросетей в 2023 году.