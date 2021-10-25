Девять стран Евросоюза отказались поддержать реформы рынка электроэнергии ЕС

ТАСС, 25 октября. /ТАСС/. Девять стран Европейского союза в понедельник заявили, что не будут поддерживать предложение о реформе рынка электроэнергии ЕС. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, из-за роста цен на газ и электричество некоторые государства Евросоюза, в том числе Испания и Франция, призвали Брюссель пересмотреть правила рынка электроэнергии сообщества.

Однако, как отмечает Reuters, ряд стран ЕС настроен против такого предложения. Они выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что "не могут поддержать какие-либо меры, которые противоречат внутреннему рынку газа и электроэнергии". Указанное заявление подписали Австрия, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Латвия и Нидерланды.

"Так как к скачку цен [на энергоносители] привели глобальные причины, мы должны быть очень осторожными, прежде чем вмешиваться в устройство внутренних энергетических рынков", - цитирует агентство заявление стран.

Как сообщает Reuters, вместо подобных реформ государства в совместном обращении призывают Брюссель принять больше мер для экономии энергии и достичь цели по объединению рынка электроэнергии ЕС на 15% к 2030 году.

Цена на газ на спотовых площадках в Европе с середины сентября стабильно остается выше отметки в €1 тыс. за 1 тыс. куб. м, что само по себе беспрецедентно для ЕС. При этом в пиковые моменты уровень цен приближался к €2 тыс. По оценкам Еврокомиссии, годовые расходы европейских граждан на энергию в отдельных странах уже выросли на €500-600, что превышает возможности целых групп населения по их оплате.