Экономическая модель Северной Осетии включает пять эффективных проектов

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 октября. /ТАСС/. Модель экономического развития Северной Осетии, разработанная в регионе, включает в себя пять наиболее эффективных проектов, в том числе создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон". Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в понедельник по итогам совещания по рассмотрению моделей экономического развития субъектов СКФО под руководством вице-премьера Александра Новака.

Председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев представил модель экономического развития республики, разработанную в соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными Минэкономразвития России. "Определены пять наиболее эффективных проектов, так называемых прорывных, которые выведут республику на новый уровень развития, - это создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон", строительство тепличного комплекса, закладка яблоневого сада и возведение плодохранилища, создание вертикально интегрированного агрохолдинга и проекта по развитию форелевого хозяйства", - цитирует Джанаева пресс-служба.

Среди крупных проектов, которые планируется реализовать в республике, - всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", инвестиционный проект "Туристский кластер "Горная Дигория", "Алания парк" - на общую сумму более 23 млрд руб. Результат - создание более 3,5 тыс. рабочих мест.

Говоря об агропромышленном комплексе, премьер-министр республики сообщил о планах реализовать ряд проектов по садоводству, строительству тепличных комплексов, рыбоводству, переработке сельхозпродукции, мясному и молочному скотоводству. Всего в АПК Северной Осетии запланировано 17 проектов - это 32 млрд руб. инвестиций и 2,7 тыс. новых рабочих мест.

Развитие промышленности - одна из ключевых задач для республики. Всего в модель включено шесть промышленных проектов на 4,5 млрд руб., с созданием 400 новых рабочих мест. "Среди наиболее значимых из них - организация капитального ремонта электропоездов переменного тока и пассажирских вагонов, возобновление производства сверхчистой меди, создание предприятия по производству органических удобрений, создание предприятия по производству строительных материалов", - уточнили в пресс-службе.

Что касается сферы ЖКХ, прежде всего, речь идет о высоком уровне износа коммунальных сетей, и для оздоровления отрасли утверждена программа устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Как ожидается, в результате повысится собираемость коммунальных платежей и сократится дефицит финансирования, что обеспечит выход компаний в сфере ЖКХ на экономически сбалансированную модель.