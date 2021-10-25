ЮНИСЕФ поставит на Украину термооборудование для вакцин на $2,8 млн

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) объявил о начале поставок на Украину при поддержке правительства США холодового оборудования для транспортировки и временного хранения вакцин от коронавируса. Общая стоимость его составляет $2,8 млн, сообщила организация на своем официальном сайте в понедельник.

"ЮНИСЕФ доставил первую партию холодового оборудования, приобретенного при финансовой помощи правительства Соединенных Штатов, чтобы поддержать пункты вакцинации по всей Украине", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего будет поставлено оборудования на $2,8 млн. "Для удовлетворения насущных потребностей $2,8 млн, предоставленных USAID (Агентство США по международному развитию), будут направлены ЮНИСЕФ на закупку преквалифицированного ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) оборудования пассивного охлаждения для безопасного и эффективного транспортирования и временного хранения вакцин на базе учреждений первичной медицинской помощи и при их использовании мобильными бригадами", - сообщила организация. Первая партия включает 2 700 термосумок, в которых вакцины от коронавируса могут храниться при температуре от + 2 до + 8 градусов по Цельсию.

В целом при поддержке USAID оборудование получат 3 100 пунктов вакцинации. Оно будет включать в себя более 5 643 термоконтейнеров, 8 100 термосумок, более 197,5 тыс. хладоэлементов и почти 24,5 тыс. устройств температурного мониторинга.

Предоставление оборудования является частью помощи USAID Украине в условиях пандемии коронавируса на общую сумму более 50 млн долларов. На сегодняшний день ЮНИСЕФ выделил около 10 млн долларов на поддержку вакцинации на Украине и передал почти 2,2 млн вакцин в рамках международного механизма COVAX.

По данным Минздрава, за последние сутки на Украине выявлено 14 634 заразившихся коронавирусом, скончались 330 инфицированных. За время пандемии на Украине отмечено 2 784 039 случаев инфицирования, 64 202 человека скончались.