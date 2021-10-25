Нигерия ввела в обращение собственную цифровую валюту

ПРЕТОРИЯ, 25 октября. /ТАСС/. Нигерия стала первой страной в Африке, Центральный банк которой выпустил свою цифровую валюту. Об этом сообщил в понедельник президент Нигерии Мухаммаду Бухари, объявив о запуске и-найры (eNaira) - цифрового аналога национальной валюты найры.

"Наша страна стала первой в Африке и одной из первых в мире, создав и введя в обращение для своих граждан цифровую валюту", - цитирует главу государства нигерийская газета Punch. Бухари подчеркнул, что появление и-найры придаст новый импульс не только национальной, но и всей африканской экономике.

В Нигерии и за ее пределами любой желающий может получить доступ к и-найре, открыв в своем смартфоне виртуальный кошелек. Преимущество цифровой валюты состоит в том, что она не привязана к банковскому счету и ей могут пользоваться лица, не имеющие доступа к банковской системе. С помощью нового вида денег можно проводить платежи через мобильные платформы, а также делать инвестиции.

Цифровая найра не является криптовалютой, и все транзакции контролируются регулирующими финансовый рынок властями. Курс и-найры привязан к национальной валюте Нигерии, и поэтому она не может использоваться как спекулятивный инструмент.

Как отмечает агентство France-Presse, решение властей Нигерии выпустить цифровую валюту вызвано их желанием сократить обращение в стране криптовалюты, транзакции которой не поддаются контролю. Нигерия занимает третье место в мире по объему национального криптовалютного рынка.

Другие страны Африки также готовят запуск собственных цифровых валют, опасаясь роста популярности криптовалют. Согласно докладу Всемирного экономического форума, с июля 2020 года по июль 2021 года в странах Африки активы в криптовалюте достигли 105,6 млрд долларов. Специалисты считают, что в ближайшее время собственные цифровые валюты появятся у Кении, Ганы, Марокко, Туниса и Мадагаскара.