В Минэнерго заявили, что крупнейшие компании ТЭК ежегодно участвуют в экодиктанте

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) примут участие во Всероссийском экологическом диктанте в международном формате, который пройдет с 14 по 21 ноября 2021 года. Об этом сообщил замминистра энергетики Петр Бобылев на пресс-конференции в ТАСС.

"Во-первых, Минэнерго уже не первый год поддерживает проведение экодиктанта. Но одно дело министерство, небольшая группа людей. Гораздо интереснее, как к этому относятся наши уважаемые компании. Вот уже не первый год и персонал "Газпрома" и "Россетей", "Русгидро", "Сургутнефтегаза", "Новатэка", Росатома участвуют в проведении данного мероприятия, и участвуют охотно", - сказал Бобылев. При этом он отметил, что экодиктант крупное межотраслевое событие. Нас сегодняшний день более 20 федеральных органов власти поддерживают его проведение, заключил он.

При этом, как добавил замглавы Минпромторга Алексей Ученов, также принимавший участие в пресс-конференции, кампания по проведению экодиктанта охватывает более 2,8 млн человек, что подчеркивает важность темы экологической грамотности в России. "Нужно всерьез задуматься, чтобы такие вещи прививать буквально со школьной скамьи", - сказал он.

Ученов напомнил, что министерство создало 51 справочник наилучших доступных технологий для промышленности, которые сейчас актуализируются, в том числе предметом регулирования становится тема вторичной переработки отходов. Также власти разрабатывают стратегию социально-экономического развития РФ с низким углеродным следом, сказал он.

Всероссийский экодиктант - 2021 пройдет с 14 по 21 ноября на портале экодиктант.рус, а также на организованных площадках в регионах России и зарубежных странах. Вопросы будут доступны на русском, английском и испанском языках.