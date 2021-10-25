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Пандемия COVID-19

Доля оформляющих страховку от невыезда россиян выросла за год с 5% до 42%

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин считает, что эта цифра будет только увеличиваться

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Доля российских туристов, оформляющих при путешествиях за границу страховку от невыезда, увеличилась в 2021 году до 42% с 5-10% годом ранее, сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"Если раньше страховкой от невыезда пользовались 5-10% туристов, то сейчас минимально - это 42%, и, скорее всего, эта цифра будет только увеличиваться", - сказал он, отметив, что страховка от невыезда пользуется спросом и у привитых, и у переболевших COVID-19.

По словам Горина, наиболее популярными зарубежными направлениями среди россиян на ноябрьские праздники являются Египет, Турция, Доминикана и ОАЭ. При этом регулярные рейсы в Египет и египетские отели уже практически полностью загружены.

Ранее Ростуризм рекомендовал туристам в обязательном порядке страховаться от коронавируса при выезде за рубеж. Страхование здоровья является неотъемлемым элементом безопасности при поездках, особенно за пределы страны, поэтому каждый турист должен в полной мере осознавать последствия отказа от приобретения страхового полиса, подчеркнули в ведомстве.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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