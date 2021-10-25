В Минобрнауки пересмотрят концепцию развития суперкомпьютерной инфраструктуры

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Концепция развития суперкомпьютерной инфраструктуры в России будет пересмотрена до конца года, также будет определена структура сети суперкомпьютерных центров страны. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минобрнауки РФ.

"До конца 2021 года планируется переработать Концепцию развития суперкомпьютерной инфраструктуры в соответствии с новыми целями, а также определить модель и структуру сети суперкомпьютерных центров, этапы и параметры роста производительности на десять лет вперед", - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела прикладной вычислительной инфраструктуры департамента цифрового развития Минобрнауки России Александра Матюнина, к середине ноября этого года рабочая группа проведет экспертную оценку того, суперкомпьютеры какой мощности и высокопроизводительные вычисления какого типа будут востребованы по ключевым направлениям российской науки, образования и промышленности.

Исходя из этого, будут определены основные параметры развития рынка высокопроизводительных вычислений на ближайшее десятилетие. В планах рабочей группы к середине декабря этого года актуализировать прогноз развития суперкомпьютерных и грид-технологий до 2031 года, а также доработать концепцию развития суперкомпьютерной инфраструктуры в РФ.

"К 2031 году в России должна выйти на проектную мощность разветвленная система суперкомпьютерных центров, обеспечивающих широкий доступ учреждений российской науки и высшего образования к самой современной инфраструктуре высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютерного моделирования", - добавили в Минобрнауки России.

В середине октября президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что Россия существенно отстает от ведущего мирового уровня по производительности суперкомпьютеров. Отставание это, по данным главы РАН, уже больше чем в 100 раз.