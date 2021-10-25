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Энергетический кризис в Европе

Власти США заявили, что не могут заставить компании поставлять СПГ в Европу

Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин отметил, что США уже являются одним из крупнейших экспортеров на мировые рынки

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Американские власти сейчас мало что могут сделать для помощи европейским странам в преодолении энергетического кризиса, Вашингтон не может указывать компаниям, кому поставлять сжиженный природный газ (СПГ). Об этом заявил в понедельник на онлайн-брифинге для иностранных журналистов старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

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Ему был задан вопрос о том, могут ли США содействовать преодолению энергетического кризиса в Европе путем поставок СПГ. "Думаю, США направляют значительные объемы сжиженного природного газа на рынок. Американское правительство не дает указаний нашим компаниям, кому продавать", - ответил представитель внешнеполитического ведомства США.

"С этой точки зрения, не думаю, что правительство США многое еще может сделать, что еще не сделано, - сказал Хокстин. - США уже являются значимым, одним из крупнейших экспортеров на мировые рынки и сохраняют довольно значимую долю мирового рынка".

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысив $1 тыс. за 1 тыс. куб. м, и почти достигали $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ.

Теги
СШАЭнергетический кризис в Европе
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