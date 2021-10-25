Мишустин предложил обсудить новые шаги для поддержки АПК и стабилизации цен на продукты

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил обсудить дополнительные шаги для поддержки агропромышленного комплекса (АПК) и стабилизации цен на продукты в стране.

"Рост цен сейчас сдерживают инструменты, которые были сформированы правительством, в первую очередь, демпферные механизмы. Но сейчас нам надо детально обсудить эти меры, подумать над тем, какие еще шаги можно и нужно сделать для поддержки наших производителей и стабилизации цен на продовольствие", - сказал Мишустин на стратегической сессии на тему о ценовой конъюнктуре мировых рынков и мерах по ограничению ее влияния на внутренние цены.