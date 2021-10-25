Премьер Норвегии раскритиковал призывы ЕК запретить нефтегазовую деятельность в Арктике

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подверг критике предложение Еврокомиссии (ЕК) запретить нефтегазовую деятельность в Арктике, что сильнее всего ударило бы по этой скандинавской стране. Об этом глава норвежского правительства заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times.

"Согласно резолюциям, исходящим из континентальной Европы, всякая деятельность за полярным кругом должна быть остановлена, но у нас это не сработает", - отметил Стёре. У Норвегии есть "права и обязанности заботиться о своей экономической зоне и деятельности в этом регионе", подчеркнул он.

Если бы Норвегия, крупнейший поставщик газа в Европу после России, в ближайшие годы "покинула бы отрасль, бизнес", то континентальной Европе сложно было бы достичь зеленых целей, полагает Стёре. Это остановило бы и успешный "промышленный переход [Норвегии] на пути к достижению чистого нуля: так что мы идем к развитию и переходу, а не к закрытию [отрасли]", продолжил глава правительства.

По его словам, вклад в этот процесс должен внести и норвежский Государственный пенсионный (нефтяной) фонд с активами почти в $1,4 трлн, который пополняется за счет нефтяных доходов. "Мы хотели бы, чтобы цели и ценности Норвегии нашли отражение в управлении [нефтяным] фондом", - уточнил Стёре.

Еврокомиссия (ЕК) предложила ранее ввести общемировой мораторий на добычу углеводородного топлива в Арктике, но поддержала добычу минеральных ресурсов странами ЕС при соблюдении "высоких экологических стандартов". Как заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкявичюс, в соответствии со стратегией ЕС для Арктики уголь, нефть и газ "должны оставаться под землей в Арктике", и ЕК выступает "за глобальный мораторий на их добычу". Как указал еврокомиссар, этот регион имеет особое значение с точки зрения потепления климата, поскольку его температура повышается в среднем втрое быстрее, чем температура остальной Земли, в связи с таянием льдов, которое в свою очередь ускоряет процесс глобального потепления.