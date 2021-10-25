Системы 5G начнут действовать в Литве в середине 2022 года

ВИЛЬНЮС, 25 октября. /ТАСС/. Наиболее передовые системы связи по стандарту 5G будут внедрены в Литве к середине 2022 года. Об этом в понедельник сообщило министерство коммуникаций и транспорта балтийской республики.

"Служба регулирования связи объявила аукцион на предоставление права пользоваться частотами, предназначенными для связи по стандарту 5G, которая, согласно расчетам, должна начать действовать к следующему лету", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Марюса Скуодиса.

12 октября представители Минтранса, профильных госучреждений и телекоммуникационных компаний подписали меморандум - своего рода план охвата территории Литвы связью 5G. Согласно документу, в Вильнюсе эта передовая технология должна начать работать в 2022 году (дата не конкретизировалась), в пяти крупнейших городах страны - в 2023 году, а вся территория Литвы должна быть покрыта связью по передовому стандарту в 2025 году.

Действие данной системы связи, согласно меморандуму, должно быть обеспечено также в международных транспортных коридорах, на автомобильных магистралях государственного значения, на железной дороге и в портах.