В Facebook отвергли обвинения в ограничении свобод пользователей

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Утверждение об ограничении свобод пользователей Facebook противоречит коммерческим интересам компании. Такое заявление представителя Facebook приводит в понедельник телекомпания CNBC.

"В основе этих историй лежит ложное утверждение", - заявил представитель Facebook, комментируя публикацию в СМИ The Facebook Papers. Журналисты ряда мировых изданий, изучив выдержки из внутренних документов компании, утверждают, что ее руководство в собственных интересах пренебрегало принципами свободы слова и равноправия, а также предвзято относилось к некоторым группам пользователей, руководствуясь их языковой или территориальной принадлежностью или политическим статусом.

"Конечно, мы ведем бизнес и извлекаем прибыль, но предположение о том, что мы делаем это ценой безопасности или благополучия людей, противоречит нашим коммерческим интересам", - отметил представитель компании. Правда, по его словам, заключается в том, что руководство компании "инвестировало $13 млрд и наняло свыше 40 тыс. сотрудников с одной лишь целью - обеспечить безопасность людей, пользующихся Facebook".

В понедельник ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. По данным агентства Associated Press, в составлении "Досье "Фейсбука" приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов американской компании, которые оказались в распоряжении ее бывшей сотрудницы Фрэнсис Хауген.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория одноименной соцсети превышает 2,9 млрд пользователей. По сведениям специалистов компании, более 3,5 млрд человек в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов.