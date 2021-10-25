Генпрокуратура проверит качество и безопасность продуктов от производства до продажи

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура России поручила подчиненным проверить качество и безопасность продуктов питания, прежде всего входящих в потребительскую корзину. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

"Во исполнение поручения президента Генеральной прокуратурой организовано проведение проверок соблюдения <...> требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, в том числе направленных на пресечение фактов оборота фальсифицированной продукции на всех этапах - с момента ее производства до реализации конечному потребителю", - заявил Иванов.

Особое внимание будет уделено товарам, входящим в потребительскую корзину (хлебная и молочная продукция, мясо, рыба, овощи и фрукты).

Прокуроры проверят, как федеральные и региональные органы власти и организации реализую мероприятия, направленные на защиту прав и законных интересов граждан в сфере обеспечения качественной и безопасной пищевой продукцией.

Также им поручено оценить полноту и своевременность мер, принимаемых органами Роспотребнадзора и Россельхознадзора, а также органами исполнительной власти субъектов РФ при реализации своих полномочий в данной сфере.

По результатам проверок при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности, пообещал представитель Генпрокуратуры.