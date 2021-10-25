Социалисты Молдавии не убедили Москву в необходимости внерыночных цен на газ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Делегация партии социалистов Молдавии на встрече в Москве с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком не привела убедительных аргументов в пользу нерыночных механизмов формирования цены на российские энергоносители для поставок в Молдавию. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник, принимавший участие во встрече.

По словам собеседника, "целью молдавских социалистов была просьба пойти на дополнительные уступки и компромиссы по поставкам российского газа в Молдову". "Ссылаясь на неопытность и "молодость" нового молдавского правительства, социалисты просили Москву не допустить прекращения поставок газа, чтобы избежать энергетического коллапса и последующей гуманитарной катастрофы в Республике Молдова. Молдавские социалисты не смогли представить никаких убедительных аргументов в пользу нерыночных механизмов формирования цены на российские энергоносители для поставок в Молдову", - сказал он.

Ранее Москва сформулировала условия нового долгосрочного контракта - он должен заключаться только на основе рыночных европейских цен на газ, при этом российская сторона готова предоставить скидку до 25% при условии погашения молдавской стороной накопленной задолженности за уже поставленный газ, при этом не одномоментно, а с большой рассрочкой.

На прошлой неделе вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну и отвечающий за приднестровское урегулирование вице-премьер Владислав Кульминский провели в Москве переговоры по газу, которые закончились безрезультатно. На той же неделе российскую столицу посетил председатель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, недавно возглавивший Молдавско-российский деловой союз.