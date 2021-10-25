Средний чек в магазинах у дома вырос на 14% накануне ввода ограничений

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Средний чек в магазинах у дома увеличился в минувшие выходные в преддверии введения нерабочих дней на 14% по сравнению с первыми выходными октября, сообщил ТАСС представитель пресс-службы аналитического ресурса "Чек Индекс".

Компания "Чек Индекса" (аналитический ресурс компании "Платформа ОФД" - крупнейшего оператора фискальных данных страны, который ежедневно обрабатывает 48-50 млн кассовых чеков с более 1 млн онлайн-касс со всей страны) провела сравнение покупок в ретейле за четвертые выходные октября 2021 и 2020 годов (23-24 октября 2021 года и 24-25 октября 2020 года), а также за обычную неделю октября (первые выходные октября - 2-3 октября 2021 года). "В магазинах у дома средний чек составил 483 рублей - на 14% выше, чем в первые октябрьские выходные, и на 21% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении вырос с начала октября на 3%, а по сравнению с прошлогодним показателем - на 6%", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в продуктовых супермаркетах средний чек покупки составил 514 рублей, что на 8% выше, чем в первые октябрьские выходные, и на 4% больше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении увеличился с начала октября на 4%, а по сравнению с прошлогодним показателем - на 6%. В гипермаркетах средний чек достиг 822 рублей, что на 4% выше, чем в первые октябрьские выходные, и на 15% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении возрос с начала октября на 2%, а по сравнению с прошлогодним показателем - на 15%.

Эксперты "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД" отмечают, что рост среднего чека свидетельствует об увеличении объема покупок за один поход в магазин. Накануне введения более жестких ограничительных мер домохозяйства спешат пополнить запасы продовольственных товаров.

При этом активно растут интернет-продажи продуктов питания. Например, средний чек заказа продовольственного набора в сети на прошлых выходных в три раза превышал показатель в офлайне, заключил собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. В зависимости от региона дни нерабочих дней варьируются по решению местных властей.