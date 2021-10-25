"Россети" запустили пять модернизированных подстанций в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 25 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" ввела в эксплуатацию обновленные подстанции "Ладушкин", "Славск", "Полесск", "Озерки" и "Багратионовск" в Калининградской области. Совокупная мощность объектов выросла в 1,5 раза, говорится в пресс-релизе компании по итогам церемонии запуска.

"В результате реконструкции пять подстанций 110 кВ 110/15 кВ - "Ладушкин", "Славск", "Полесск", "Озерки" и "Багратионовск" в Калининградской области совокупная мощность энергообъектов выросла в 1,5 раза, тем самым повышена надежность электроснабжения, а также покрыты текущие и перспективные потребности в мощности территорий с населением более 100 тыс. человек в 120 населенных пунктах, 200 социально значимых организаций", - отмечается в сообщении.

По результатам модернизации на подстанциях установлено современное силовое и коммутационное оборудование преимущественно российского производства, а также использованы технологические решения, которые обеспечивают наблюдаемость и дистанционный контроль работы оборудования. Система позволит обрабатывать более 8,7 тыс. сигналов. Наряду с этим подстанции были оборудованы многофункциональными проборами измерений и учета электроэнергии, а также современной микропроцессорной релейной защитой.

Модернизация подстанций реализована в рамках программы по реконструкции и развитию электросетей Калининградской области. В течение пяти лет в регионе было построено и реконструировано около 1,5 тыс. км линий электропередачи, возведено и комплексно модернизировано восемь подстанций общей мощностью 346 МВА, в том числе с применением цифровых технологий.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов подчеркнул, что "ввод пяти крупных реконструированных подстанций - "Ладушкин", "Багратионовск", "Озерки", "Славск", "Полесск" - существенно повышает качество и надежность энергоснабжения региона, а также обеспечивает дополнительную энергобезопасность Калининградской области". Он добавил, что модернизация подстанций позволит улучшить инвестиционный климат региона, создаст новые рабочие места, а у бизнеса и промышленного комплекса появятся новые возможности для техприсоединения, увеличатся налоговые отчисления в региональный бюджет.

В свою очередь, генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин отметил, что "Калининградская область находится в фокусе особого внимания группы "Россети". Это обусловлено как уникальным географическим положением территории и связанными с ним вопросами обеспечения энергобезопасности, так и ее высоким социально-экономическим потенциалом. В реконструкцию пяти подстанций, которые введены сегодня, инвестировано 2,5 млрд рублей. Это важный вклад в обеспечение региона электроснабжением по самым высоким стандартам надежности в соответствии с потребностями потребителей в мощности".

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ.

Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.