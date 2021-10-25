Молдавия осуществит пробную закупку газа в Польше

КИШИНЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Молдавия впервые осуществит пробную закупку природного газа у альтернативных "Газпрому" источников. Как информирует в понедельник пресс-служба правительства республики, соответствующий контракт был подписан с польской нефтегазовой компанией PGNiG.

"Сегодня был подписан контракт на пробную закупку 1 млн куб. м природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что эти объемы будут направлены на уравновешивание падающего давления в газотранспортной сети республики.

Переговоры по долгосрочному контракту с "Газпромом" продолжаются. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, "Газпромом" также готов предоставить 25%-ную скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Сейчас Кишинев добивается снижения стоимости газа в среднем до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года. В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.

Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 1,3 млрд куб. м (с приднестровским регионом - около 2,9 млрд куб. м). Их республика закупает у "Газпрома" и транспортирует через территорию Украины.