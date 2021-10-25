Новак: экологические программы Саудовской Аравии могут стать примером для других стран

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, а также ряд других двусторонних встреч на полях международной конференции "Ближневосточная зеленая инициатива" в столице королевства Эр-Рияде. Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства России.

"Саудовская Аравия - важный партнер России на Ближнем Востоке, отношения с которым мы выстраиваем на принципах взаимного доверия. Мы выступаем за продвижение нашего взаимодействия в самых разных областях, в том числе считаем, что объявленные вашей страной амбициозные экологические программы - Саудовская и Ближневосточная зеленые инициативы - способны стать не только важной составной частью глобальных усилий на природоохранном треке, но и привлекательным примером для выдвижения схожих проектов другими странами", - сказал вице-премьер РФ.

Новак также отметил, что благодаря совместным усилиям Саудовской Аравии и России на протяжении нескольких лет удается обеспечивать устойчивый баланс между спросом и предложением на нефтяном рынке.

Кроме того, по итогам встречи Новака с председателем саудовско-российского делового совета Тариком Аль-Кахтани между АО "Зарубежгеология" и компанией ARGAS было подписано соглашение о взаимном командировании сотрудников, а также заключено соглашение о сотрудничестве между ARGAS и АО "Росгео", охватывающее проведение множества категорий геофизических и геолого-разведочных работ и исследований.