Ценовой диапазон в рамках IPO "Делимобиля" установили в $10-12 за бумагу

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Делимобиль" назвал ориентировочную цену первичного публичного размещения (IPO) в диапазоне $10-12 за бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.

"Ориентировочная цена первичного публичного размещения ADS составит от $10 до $12. Мы намерены подать заявку на включение ADS в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи ("NYSE") в США под символом "DMOB", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания получила одобрение Московской биржи в отношении листинга и торгам ADS к торгам на ней под тикером DMOB.

8 октября компания "Делимобиль" подала документы для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.

"Делимобиль" - проект каршеринга, открытый в 2015 году. В настоящий момент сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Туле и Казани. Суммарный парк сервиса "Делимобиль" в России превышает 15 тысяч автомобилей. Количество пользователей - свыше пяти миллионов человек, а в сутки суммарно совершается более 75 тыс. поездок.