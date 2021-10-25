Mastercard предоставит возможность клиентам из США проводить операции с криптовалютой

ТАСС, 25 октября. Американская финансовая корпорация Mastercard заключила соглашение с платформой для хранения криптовалют Bakkt, которое позволит клиентам корпорации в США проводить ряд операций с криптовалютой в рамках принадлежащей компании одноименной международной платежной системы. Сообщение об этом размещено на сайте Mastercard в понедельник.

"Mastercard и Bakkt объявили о формировании многостороннего партнерства, чтобы упростить деятельность торговых компаний, банков и финтех-компаний по использованию и предоставлению широкого спектра решений и услуг по работе с криптовалютой", - говорится в сообщении.

Клиенты платежной системы смогут продавать, покупать и хранить криптовалюту в кошельках, работающих на платформе Bakkt. Кроме того, благодаря соглашению упростится выпуск криптовалютных дебетовых и кредитных карт.

Также Mastercard намерена интегрировать криптовалюту в свои программы лояльности. Таким образом, партнеры компании смогут начислять клиентам вместо обычных баллов криптовалюту. Потребители в свою очередь смогут конвертировать криптовалюту для оплаты покупок.

В феврале 2021 года Mastercard объявила о намерении в текущем году начать осуществлять операции с несколькими криптовалютами в рамках своей международной платежной системы. Тогда не уточнялось, операции с какими криптовалютами собиралась обслуживать компания.