Магазины duty free на Хайнане ввели дополнительные скидки до конца года

САНЬЯ, 25 октября. /ТАСС/. Операторы действующих в китайской провинции Хайнань магазинов беспошлинной торговли объявили о введении дополнительных скидок до 35% на некоторые категории продукции до конца года. Об этом сообщило издание "Хайнань жибао".

По его данным, в акции принимают участие один магазин в городе Цюнхай, а также по два duty free в торговых центрах и аэропортах Санья и Хайкоу. Акция продлится до 31 декабря этого года.

Например, в магазине в Санья введены скидки на 720 международных брендов, из них 160 принимают участие в подобной акции впервые. Среди товаров со скидкой 68 видов духов и косметической продукции. В некоторых случаях скидка составляет до 35%.

В настоящее время на острове работают девять магазинов беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции Хайкоу, остальные - в курортном городе Санья на юге и в прибрежном городке Боао на северо-востоке. В июне 2022 года еще один крупный торговый центр товаров duty free в Хайкоу будет сдан в эксплуатацию.

Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. С 1 июля прошлого года власти острова увеличили с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.) квоту для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции. С 38 до 45 позиций был расширен и список беспошлинных товаров.