Премьер Молдавии хочет вернуться к вопросу долгов "Газпрому" после нормализации цен на газ

КИШИНЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Молдавия хотела бы отложить переговоры о возвращении долгов российскому "Газпрому" до момента, когда цены на газ нормализуются. Об этом премьер-министр республики Наталья Гаврилица сообщила в понедельник в интервью телеканалу PRO TV .

"Мы считаем, что сейчас неподходящий момент, чтобы спешить с вопросом реструктуризации долга, когда цены [на газ] экстремально высокие, когда на рынке наблюдается аномалия. Это надо обсуждать, когда цены на газ нормализуются", - сказала Гаврилица.

Комментируя заявление вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрея Спыну о необходимости ревизии задолженности перед "Газпромом", накопленной при предшествующих правительствах, Гаврилица предложила провести их аудит совместно с российским газовым холдингом. "В первую очередь мы хотим провести совместный с "Газпромом" аудит, чтобы узнать точную сумму долга и разобраться, а потом обсудить его реструктуризацию", - пояснила премьер.

"Мы готовы оплатить определенную часть долга, который сформировали госпредприятия в течение определенного периода времени, как мы это делали раньше. Но есть долги, о которых мы не знаем, как они были сформированы. Есть долги в виде инвестиций, которые не были признаны национальным агентством в области энергетики", - указала она.

По итогам переговоров по новому контракту на поставки газа в Молдавию российская сторона сообщила о задолженности, которая составила $433 млн, а с учетом просрочки платежей - $709 млн. "Газпром" предлагает варианты отсрочки погашения долга и готов предоставить скидку в 25% на газ, однако Кишинев пока не готов этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Сейчас Кишинев добивается снижения расценок в среднем до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем 148 долларов. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если Молдавия полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года. Часть предприятий республики переведены на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.