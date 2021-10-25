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Эксперты: цены на российскую пшеницу достигли нового максимума

На прошлой неделе стоимость пшеницы с содержанием протеина 12,5% выросла до $316 за тонну, отметили аналитики компании "Совэкон"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Экспортные цены на российскую пшеницу достигли нового максимума в размере $315 за тонну. Об этом говорится в сообщении аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"На прошлой неделе цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5% в глубоководных портах России выросли на $3 - до $316 за тонну на условиях FOB [продавец выполняет свои условия, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки], что является самым высоким уровнем с 2012-2013 года. Поддержку рынку оказывают более высокие мировые котировки и укрепление рубля", - считают аналитики.

В "Совэконе" ожидают, что в краткосрочной перспективе рубль может продолжить укрепляться, а предложение на внутреннем рынке будет ограниченным. Это поможет российским ценам FOB продолжить рост. "На внутреннем рынке мы ждем в целом нейтральной динамики на фоне ожидания дальнейшего увеличения пошлин и вялого экспортного спроса", - заключили эксперты.

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