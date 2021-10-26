Госдума обсудит увеличение МРОТ и продление заморозки накопительной части пенсий

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроекты правительства об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 617 рублей в месяц и о продлении заморозки накопительной части пенсий до конца 2024 года. Также в повестке - проект единороссов о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

Первые два законопроекта внесены правительством РФ. Первый документ предусматривает в 2022 году увеличение МРОТ на 825 рублей,- до 13 617 рублей. В 2021 году МРОТ составляет 12 792 руб. в месяц.

Согласно второму законопроекту, заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 года. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014-2023 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии, что "значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ", отмечается в пояснительной записке. "Таким образом, законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014-2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - отмечают авторы инициативы.

Продление дачной амнистии

Депутаты также рассмотрят в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Законопроект внесли в Госдуму глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Документ устанавливает более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличив его по сравнению с действующим еще на пять лет, то есть до 1 марта 2031 года.

Как пояснил ранее Крашенинников, новые нормы позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть до 14 мая 1998 года, на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы. Согласно законопроекту для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо подать одно заявление в орган местного самоуправления, приложив документ, подтверждающий факт владения домом.

Законопроект также нацелен на защиту прав наследников - дачной амнистией смогут воспользоваться наследники предыдущих владельцев. При этом наследник должен предоставить свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что он унаследовал имущество бывшего владельца дома.

Право бессрочного пользования и пожизненно наследуемого владения земельными участками, согласно законопроекту, предлагается признавать правом собственности в силу закона (независимо от вида разрешенного использования и целевого назначения земли). Это касается земельных участков, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 года, то есть до вступления в силу Земельного кодекса РФ.