АСЕАН и партнеры по диалогу обсудят вопросы безопасности и восстановления после пандемии

СИНГАПУР, 26 октября. /ТАСС/. Восстановление экономик после пандемии коронавируса, возобновление международных поездок, проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе на фоне появления формата AUKUS, а также ситуация в Мьянме станут главными темами начинающегося во вторник саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также встреч лидеров объединения и партнеров по диалогу. Второй год подряд форумы из-за пандемии пройдут в режиме видеоконференций.

Ключевым мероприятием станет запланированный на 27 октября Восточноазиатский саммит (ВАС), который был учрежден в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации. Кроме того, запланированы саммиты в форматах АСЕАН - РФ, АСЕАН - Австралия, АСЕАН - Индия, АСЕАН - Китай, АСЕАН - США, АСЕАН - Япония, а также АСЕАН + 3 (Китай, Республика Корея, Япония). В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, статус партнера по диалогу с ней имеют Россия, Австралия, Великобритания, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.

Вопросы безопасности Южно-Китайского моря и новый вызов от AUKUS

Главной темой блока вопросов по безопасности вновь станут территориальные споры в Южно- Китайском море (ЮКМ), которые на протяжении последних лет ведут Китай, а также ряд государств - членов Ассоциации, в том числе Бруней, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Филиппины. Стороны неоднократно подчеркивали, что, несмотря на наличие серьезных разногласий, существует понимание необходимости скорейшего заключения Кодекса поведения, призванного установить порядок действий в конфликтных ситуациях и предоставить возможности для их разрешения. Работа над этим документом продолжается несколько лет, и, как подчеркивают в Пекине, достигнут значительный прогресс, хотя Кодекс пока не принят.

Китай выступает категорически против любого вмешательства в этот территориальный спор третьих стран, в первую очередь Великобритании, государств Евросоюза, США, Японии. В Пекине неоднократно указывали, что именно шаги Вашингтона, который направляет в акваторию авианесущие группировки, подрывают стабильность и ведут к милитаризации региона.

Новой темой для дискуссии станет подписанное недавно лидерами Австралии, Великобритании и США соглашение о безопасности - AUKUS, которое в том числе предусматривает строительство Канберрой с помощью американских технологий по меньшей мере восьми атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году. Индонезия и Малайзия выражают опасения, что это может привести к гонке вооружений и спровоцировать конфликты в ЮКМ. Стороны также озабочены усилением военной мощи в регионе и требуют от Канберры соблюдать обязательства по ядерному нераспространению. Посол КНР в Сингапуре в авторской статье в газете The Straits Times указал, что США, создав AUKUS, открыли ящик Пандоры, что не принесет в Азиатско-Тихоокеанский регион ни процветания, ни стабильности, а вместо этого будет способствовать снижению уровня доверия и гонке вооружений, возможно, даже военной конфронтации.

Кризис в Мьянме и ответ АСЕАН

Незадолго до нынешних саммитов члены АСЕАН приняли беспрецедентное решение, отказав в приглашении на ежегодные форумы одному из лидеров стран-участниц. МИД Брунея на правах председателя Ассоциации в нынешнем году объявил, что главком вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн не будет приглашен на саммиты из-за отсутствия прогресса по мирному урегулированию кризиса в этой стране. Вместо него, как уточнили в ведомстве, участие в конференциях должен принять "неполитический представитель". Так, в понедельник приглашение было направлено постоянному секретарю МИД Мьянмы Чан Эю. При этом военное правительство пока не утвердило его участие в саммитах.

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла даже предложил пересмотреть один из базовых принципов блока - невмешательство во внутренние дела членов организации. Кроме Куала-Лумпура, жесткую позицию по кризису в Мьянме также занимают Индонезия, Сингапур, частично Вьетнам и Филиппины. Они критикуют Мьянму за невыполнение договоренностей, достигнутых на апрельском саммите блока. В частности, военное руководство этой страны не предоставляет полный доступ спецпосланнику АСЕАН, второму министру иностранных дел и торговли Брунея Эривану бен Юсофу.

Однако Таиланд, а в большой степени Камбоджа, к которой переходит председательство в АСЕАН на будущий год, не разделяют жесткий подход к решению кризиса.

Возобновление поездок и цифровые паспорта

Возобновление международных поездок, в том числе туристических, в АСЕАН рассматривают как одно из главных условий восстановления экономик после пандемии коронавируса. Ряд государств Ассоциации уже объявили о частичном открытии границ. Например, Сингапур запустил так называемый коридор для вакцинированных путешественников, сняв практически все ограничения для прибывающих из некоторых стран Европы, Канады, Китая, США, а также Гонконга, Макао и Тайваня. Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд уже открыли или в ближайшее время откроют основные курорты для иностранных туристов.

Кроме того, недавно министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин призвал ввести в Юго-Восточной Азии единый цифровой паспорт здоровья, в котором будет содержаться информация о вакцинации, проведенных тестах, перенесенных заболеваниях и прочее. Как отмечали официальные представители правительства Вьетнама, на саммите может быть ратифицировано рамочное соглашение о системе организации туристических коридоров в масштабах Ассоциации. Стороны также продолжат обсуждение возможности заключения соглашений для облегчения необходимого передвижения в регионе, рассмотрят возможность взаимного признания и применения электронных сертификатов о вакцинации.