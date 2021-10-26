"Деловая Россия" предложила списывать кредиты для бизнеса под 3% при сохранении персонала

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Председатель "Деловой России" Алексей Репик направил письмо первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с предложением скорректировать меры поддержки малого и среднего бизнеса, введенные после объявления нерабочих дней из-за обострения ситуации с коронавирусом. В частности, деловое объединение попросило дополнить программу кредитования под 3% годовых возможностью списания всей суммы кредита и процентов.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. На фоне этого правительство решило возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых (программа ФОТ 3.0), а также ввести единовременные выплаты в объеме одного МРОТ на одного занятого.

"В рамках программы ФОТ 3.0 бизнес-сообщество просит <…> в условиях уже имеющейся долговой нагрузки у бизнеса в наиболее пострадавших отраслях дополнить программу возможностью списания всей суммы кредита и процентов по нему при условии сохранения 90% персонала - аналогично программе ФОТ 2.0, которая признана бизнес-сообществом наиболее эффективной", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Бизнес-сообщество просит выдавать кредиты по программе "без учета имеющейся у предприятия кредитной нагрузки, а также без дополнительных условий по обеспечению и страхованию кредита"; сократить перечень документов, обязательных к предоставлению в банки.

"Деловая Россия" также просит скорректировать программу выплат в объеме одного МРОТ на одного занятого для предприятий из пострадавших отраслей. Во-первых, распространить механизм на случаи, когда ограничения вводятся решениями оперативных штабов в регионах, главами субъектов и другими органами власти. Во-вторых, применить к выплатам установленные законодательством процентные надбавки и районные коэффициенты, если предприниматели ведут деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. В бизнес-объединении предложили также использовать для расчета субсидий "не федеральный показатель MPOT, а показатели по каждому региону".